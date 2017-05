International Campus feiert Richtfest des neuen The Fizz Wien

International Campus, Stonehill Group und Pegasus Capital Partners sowie Habau haben gestern Nachmittag zusammen mit mehr als 120 Gästen die Gleichenfeier des „The Fizz Wien" im 20. Bezirk gefeiert. An der Dresdner Straße in Brigittenau entstehen insgesamt 632 hochwertige Apartments für Studierende und Young Professionals mit Duschbad und Pantryküche sowie 350 Fahrrad- und 81 PKW-Stellplätze. Im Erdgeschoss des Gebäudes befinden sich Gewerbeflächen im Umfang von 1.150 m². Das Projekt wurde von Stonehill Group in Kooperation mit der Pegasus Capital Partners GmbH entwickelt und finanziert und bereits im Dezember 2016 im Rahmen eines Forward-Deals an eine Beteiligungsgesellschaft der International Campus AG veräußert. Totalunternehmer ist die österreichische Habua Hoch- u. Tiefbaugesellschaft m.b.H. Das künftige „The Fizz Wien“ wird über eine oberirdische Bruttogeschossfläche von über 26.000 m² verteilt auf sieben Stockwerken verfügen.

„Das The Fizz Wien ist unser erstes Projekt in Wien. Wir freuen uns deshalb sehr über die rege Teilnahme an der Gleichenfeier. Die Baumaßnahmen liegen im Zeitplan, wir wollen pünktlich zum Wintersemester 2017/2018 eröffnen. Die Vermietung startet im Juli", sagt Alexander Gulya, CEO der International Campus Austria.





Foto v.l.n.r.: Bei der Gleichenfeier feierten Thomas Reicher (Habau), Dr. Henrik Medla (Pegasus Capital Partners), Matthew Cartisser (Stonehill Group) und Alexander Gulya (International Campus Austria).



Wien ist mit rund 200.000 Studierenden die größte Universitätsstadt im deutschsprachigen Raum und übertrifft damit sogar Berlin. Die größten akademischen Einrichtungen sind die Universität Wien mit rund 95.000 Studierenden, die Technische Universität Wien mit etwa 29.000 Studierenden sowie die Wirtschaftsuniversität Wien mit ca. 23.000 Studierenden im Wintersemester 2015/2016.