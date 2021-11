International Campus erwirbt Studentenwohnhaus in den Niederlanden

International Campus (IC) hat im niederländischen Leiden ein neues Studentenwohnhaus von der Niersman Project Development B.V. erworben. Die Bauarbeiten für das neue Objekt sollen Anfang 2022 starten, die Fertigstellung ist für Ende 2023 geplant.

„The Fizz Leiden ist gut konzipiert, bietet eine große Vielfalt an Zimmern unterschiedlicher Größe, ist sehr nachhaltig und verfügt über eine Fülle von Annehmlichkeiten. Darüber hinaus ist das Objekt gut an das Stadtzentrum, den Hauptbahnhof, den Bio Science Park und die Universität von Leiden angebunden“, kommentiert Rogier Hetterschijt, Head of Acquisitions für die Niederlande bei der International Campus Group. „Der Leidener Studentenmarkt ist durch einen großen Mangel an geeigneten Studentenwohnungen gekennzeichnet, und wir gehen davon aus, dass dieser Mangel in den nächsten Jahren noch zunehmen wird.„



Das verkehrsgünstig gelegene Objekt wird aus zwei über eine Brücke verbundenen Gebäudeteilen bestehen und über insgesamt 394 Wohneinheiten, viele Community Spaces sowie einen Gemeinschaftsgarten verfügen. Kokon Architectuur & Stedenbouw B.V. hat das nachhaltige Gebäude unter anderem mit Solarpaneelen, einer Auffangvorrichtung für Regenwasser, einer Wärmepumpe und einem mit Sedum begrünten Dach entworfen.



„Die Projektentwicklung in Leiden ist bereits das zweite Studentenwohnhaus der International Campus Group in den Niederlanden, wo wir in Zukunft bedeutende Investitionen tätigen werden, um dem erheblichen Mangel an Wohnangeboten für Studenten und Berufstätige entgegenzuwirken“, so Michael Stapf, Chief Investment Officer der International Campus Group. „Wir prüfen außerdem mindestens zwei weitere Opportunitäten auf dem Markt, die wir wahrscheinlich in den kommenden Monaten bekannt geben können.“



Die 1575 gegründete Universiteit Leiden ist die älteste Universität der Niederlande und gehört besonders in den Bereichen Geistes- und Politikwissenschaften sowie Jura zu den besten Hochschulen des Landes. Den Angaben der Universität zufolge sind über 32.000 Studentinnen und Studenten immatrikuliert (Stand 2020). Dazu kommen Fachhochschulen sowie private Einrichtungen in Leiden.



Laut CBS Netherlands lebten in der Agglomeration Leiden im Jahr 2020 rund 430.300 Einwohner. Über den Bahnhof Leiden sind Rotterdam, Amsterdam und Den Haag in Kürze zu erreichen, in weniger als 30 Minuten. Auch der Strand ist mit dem Auto in knapp zwanzig Minuten erreichbar. Der Flughafen Schiphol liegt nur rund 30 Minuten entfernt.