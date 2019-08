Ruhr Real hat die InterLog Management GmbH im Rahmen eines Alleinsuchauftrages exklusiv bei der Neuanmietung in der Liegenschaft Martin-Schmeißer-Weg 18 in Dortmund beraten. Die neue Bürofläche ist rund 400 m² groß und entspricht den Anforderungen des Mieters an eine moderne Büroimmobilie. Int

[…]