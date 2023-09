Interhyp-Vorstand André Lichner wechselt zu Fincompare

André Lichner, Vorstand Partnergeschäft und Produktmanagement, verlässt nach zehn Jahren auf eigenen Wunsch die Interhyp AG, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung bei Fincompare, einer vermittlerorientierten Plattform für KMU-Finanzierungen, zu stellen. Dort wird er ab dem 1. Januar als Chief Revenue Officer (CRO) und zweiter Geschäftsführer gemeinsam mit CEO Dr. Luv Singh die Geschäfte leiten.

.

André Lichner war bei der Interhyp in den letzten zehn Jahren in verschiedenen Funktionen tätig: als Leiter im Privatkundengeschäft, in der Geschäftsführung der Prohyp und zuletzt ab Juli 2021 als Mitglied des Vorstands. Die Verantwortung für das Produktmanagement wird in den Vorstandsbereich von Jörg Utecht übergehen. Mirjam Mohr, Vorständin Privatkundengeschäft der Interhyp AG, wird zusätzlich die Verantwortung für das Partnergeschäft übernehmen.



Seine Vorstandstätigkeit bei der Interhyp AG legt er zum 31. Dezember 2023 nieder.