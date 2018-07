Interhomes-Gruppe erneut mit starkem Bilanzergebnis

Der Bremer Wohnbauträger Interhomes schließt das Geschäftsjahr 2017 mit einer guten Bilanz ab. Mit 125 Mio. Euro Umsatz und Grundstücksinvestitionen von 62 Mio. Euro blickt die Unternehmensgruppe auf das Geschäftsjahr zurück.

Die Interhomes-Gruppe, zu der neben dem Bremer Mutterkonzern Interhomes AG 10 Beteiligungsgesellschaften in Berlin, Frankfurt und Bremen gehören, hat das vergangene Geschäftsjahr abgeschlossen. Damit behauptet das Unternehmen seine Position am Markt. Das freut umso mehr, da die aktuelle Situation nach wie vor keine einfache ist: Einerseits boomt die Nachfrage aufgrund der niedrigen Zinslage weiterhin, andererseits kommt aber das Angebot kaum hinterher, da die Entwicklung und finale Baureife von Grundstücken immer länger braucht.



„Baurecht – speziell für bezahlbaren Wohnraum – wird zu wenig geschaffen, Baugenehmigungen brauchen mittlerweile 1,5 Jahre, nicht nur in Bremen, sondern bundesweit“ so Frank Vierkötter, Vorstandsvorsitzender der Interhomes AG. „Das ist ein großes Thema, für das die Politik unbedingt schnell Lösungen auf den Weg bringen muss. Die paar baureifen Grundstücke, die es auf dem Markt gibt, werden noch interessanter, was bedeutet, dass die Preise noch weiter steigen werden. Das kann nicht die Lösung sein!“



Gut 62 Mio. Euro hat Interhomes im letzten Jahr in neues Bauland investiert. Und die Unternehmensgruppe tut dies immer häufiger in Kooperation mit Partnern aus der Branche, um den Kauf und die Entwicklung sehr großer Grundstücksflächen zu realisieren. In Bremen ist die Interhomes AG zum Beispiel einer der Investoren in der Gartenstadt Werdersee und Kooperationspartner bei der BRIK Wohnbau sowie der Bremer Hausbau. In Berlin errichtet Interhomes im Joint Venture Berliner Wohnbau mit der CD Deutsche Eigenheim insgesamt 1.200 Wohnungen im Projekt „Mein Falken-berg“.