Interhomes erwirbt Grundstück am Potsdamer Jungfernsee

Es ist eines der letzten unbebauten Grundstücke am Jungfernsee vor den Toren Potsdams, für das der Bremer Wohnbauträger Interhomes nun den Zuschlag erhielt: 4.400 m² Bauland, auf dem Platz für 12 Doppelhaushälften mit Gartengrundstück ist. Der Vertriebsstart erfolgt noch in 2019.

.

Mit dem Ankauf dieses Areals schließt der Wohnbauträger an das bereits ausverkaufte, sich aber noch im Bau befindliche Wohngebiet „Petri Quartier“ an, bei dem seit 2016 insgesamt 36 Doppelhaushälften realisiert werden. Die neue Planung auf dem Anschlussgrundstück sieht den Bau von weiteren 12 Doppelhaushälften vor.



Aktuell ist Interhomes mit drei Wohnanlagen in der Region Berlin am Markt: mit Village Lichtenrade, wo „ein buntes Stadtviertel entsteht“ [wir berichteten], mit den Dichtervillen in Karlshorst, die „elegante Stadtwohnungen“ anbieten [wir berichteten] sowie mit dem Großprojekt Mein Falkenberg, bei dem über 1.200 Wohneinheiten in einer Mischung aus Geschosswohnungsbau und Reihenhäusern für den kommunalen Besitz entstehen [wir berichteten].