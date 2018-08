Interhomes baut in Mönchengladbach-Windberg

Doppelhaushälften Esprit

Am Stadtrand von Mönchengladbach wird bald Richtfest gefeiert: Im Wohngebiet „Bunter Garten“ ist der Bau der Doppelhaushälften „Esprit“ bereits weit vorangeschritten. Eine gut ausgebaute Infrastruktur, großzügige Grundrisse und die Umgebung beweisen, wie bezahlbares Wohnen heutzutage funktionieren kann.

Im Grünen wohnen und doch in Stadtnähe bleiben

In Mönchengladbach geht dieser Wunsch nach Stadtnähe und dennoch Erholungsraum in Erfüllung. Interhomes errichtet im Stadtteil Windberg 26 Doppelhaushälften. Der Haustyp „Esprit“ verfügt über 153 m² Wohnfläche und bietet unterschiedliche Grundrissvarianten zur Auswahl. Jedes Haus verfügt über einen Garten und ist nach der aktuellen, energiesparenden Bauweise als KfW-Effizienzhaus 55 nach EnEV 2014 mit Verschärfung 2016 errichtet. Für den täglichen Bedarf in Gehweite: Bäckerei, Supermarkt, Kita, Grund- und Gesamtschule, Spielplatz und natürlich Verkehrsanbindungen aller Art.



Die Standard-Variante „Esprit“ verfügt über Erd-, Ober- und Dachgeschoss. Diesen Haustypen gibt es aber auch mit einem Kellergeschoss, das zusätzlichen Raum von 53 m² schafft. Außerdem gibt es 10 m² große Dachterrassen. Alle Geschosse verfügen über eine Fußbodenheizung und elektrische Rollläden, die Wohnräume sind mit Eichenparkett ausgestattet. Von der Dachterrasse aus lässt sich der eigene Garten überblicken, und in die Garage ist ein Geräteraum integriert. Und schließlich achtet Interhomes auch auf Energieeffizienz, denn die Wohnhäuser haben eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung.



Wer noch mehr Raum benötigt, entscheidet sich für das Doppelhaus „Esprit Plus“. Es eignet sich ideal für größere Familien und verfügt in der Variante ohne Keller über 167 m² Wohnfläche.