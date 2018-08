Interhomes baut Dichtervillen im Berliner Naherholungsgebiet

Interhomes AG setzt in Berlin gerade sein neuestes Bauvorhaben um: In der Regener Straße entstehen 10 Stadtvillen mit je 14 Wohnungseinheiten zwischen 74 und 129 m². „Das Besondere an dieser Wohnanlage sind nicht nur ihre besondere Lage im Grünen und die hochwertige Ausstattung, sondern auch der geschichtsträchtige Rahmen, der diese Siedlung sehr speziell macht. Die Namen der einzelnen Villen sind großen Dichtern gewidmet, die diesen Berliner Stadtteil prägten. Mit der Namensgebung von Goethe über Schiller bis zu Dostojewski möchten wir an diese literarische Tradition anknüpfen,“ sagt Yasemin Vierkötter vom Bauträger Interhomes AG über das Projekt.

Die Eigentumswohnungen liegen in Ostberlin und sind Teil der Gartenstadt Karlshorst. In unmittelbarer Nähe befindet sich das Naherholungsgebiet Biesenhorster Sand. Alle Wohnungen sind mit Fußbodenheizung, elektrischen Rollläden, einer Einbauküche ausgestattet und die Badausstattung stammt ausschließlich von Markenherstellern. Jede Wohneinheit besitzt einen eigenen Kellerraum sowie eine kontrollierte Be- und Entlüftung der Wohnräume. Aufzug, Videogegensprechanlage, Terrasse, Balkon oder Dachterrasse sind im Preis enthalten.