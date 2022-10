Interhomes baut 36 DHH in Rodenbach

In Rodenbach im Main-Kinzig-Kreis hat der Wohnbauträger Interhomes AG Bauland für insgesamt 36 Doppelhaushälften aus Privatbesitz erworben und plant dort aktuell ein neues familienfreundliches Wohnquartier. Die unbebauten Grundstücksflächen befinden sich im Süden der Stadt. Die Nähe zu Hanau (10 km) und zur Metropole Frankfurt (30 km) machen den Standort zu einem attraktiven Lebensmittelpunkt, insbesondere für Berufspendler.

Insgesamt stehen rund 11.000 m² zur Verfügung, die Platz für die Errichtung von großzügigen Häusern, jeweils mit eigenen Stellplätzen inkl. vorbereiteter E-Mobilität, bieten. Es werden Eigenheime mit einer Wohnfläche von je rund 130 m² entstehen, die durch verschiedene Grundrissalternativen auch verschiedene Raumaufteilungen ermöglichen. So kann jedes Familienmitglied und jede Lebenssituation seinen/ihren gewünschten Platz finden. Das Grundstück liegt im Süden der Stadt, südlich der Adolf-Reichwein-Straße inmitten eines erschlossenen Wohnquartiers mit Einkaufsmöglichkeiten, Schulen und KiTas in näherer Umgebung.



Die Rhein-Main-Region ist seit vielen Jahren wohlbekanntes Terrain für das überregional tätige Unternehmen. Bereits 1972 realisierten die Hanseaten ihr erstes Wohnquartier in Niddatal-Assenheim. Seither sind zahlreiche weitere Wohnviertel, unter anderem in Frankfurt, Hattersheim, Dreieich, Wiesbaden, Mainz und Erlensee, entstanden.