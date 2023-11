Das Interesse an Investments in Wohnimmobilien in Metropolen ist bei institutionellen Investoren weiterhin sehr hoch. Dies gilt sowohl für Neubau als auch Bestand. Besonderes Interesse besteht an Investments in den Wohnungsneubau in den sieben A-Städten bei einer Bruttoankaufsrendite von 4,5 bis 5 Prozent. 87 Prozent der Befragten gaben dies an.

[…]