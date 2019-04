IntercityHotel Hannover Hauptbahnhof Ost feiert Richtfest

Im Herzen Hannovers entsteht derzeit das IntercityHotel Hannover Hauptbahnhof Ost. Es ist das zweite Haus der Marke am Standort. Ein knappes Jahr nach der Grundsteinlegung konnte heute mit Oberbürgermeister Stefan Schostok, knapp 300 Gästen und Bauschaffenden das Richtfest am Andreas-Hermes-Platz gefeiert werden.

