Nils Arnold wird neuer General Manager des IntercityHotel Riad Malaz

Nils Arnold

IntercityHotel hat Nils Arnold zum General Manager des „IntercityHotel Riad Malaz“ in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad berufen. Der 37-Jährige verantwortet seit dem 14. Juli alle strategischen Geschäftsbereiche des Hotels mit 82 Zimmern sowie vier Suiten und ist mit der langfristigen Erfolgssicherung des gehobenen Mittelklassehotels beauftragt.

In den vergangenen fünf Jahren besetzte Nils Arnold verschiedene Positionen im Verkauf und Veranstaltungsmanagement im Steigenberger Hotel Bad Neuenahr und bringt somit bereits Vorkenntnisse aus dem Markenportfolio der Deutschen Hospitality mit. Zuvor sammelte er erste Erfahrungen als Rezeptionist in verschiedenen Hotels, nachdem er sein Traineeship im Kromanns Hotel & Fiskerrestaurant Fanoe in Dänemark absolvierte. Neben einer Qualifikation zum staatlich geprüften kaufmännischen Assistenten und Fremdsprachenkorrespondent, verfügt der gebürtige Rostocker außerdem über einen Abschluss als International Travel and Tourism Manager von der europäischen Wirtschafts- und Sprachenakademie Rostock.



„Mit Nils Arnold haben wir einen jungen General Manager gewonnen.“, sagt Joachim Marusczyk, Gründungsgeschäftsführer der IntercityHotel GmbH. „Seine Führungsqualitäten schaffen die perfekten Rahmenbedingungen für den weiteren Erfolg unseres IntercityHotel Riad Malaz in der Oman Metropole."