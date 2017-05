IntercityHotel Duisburg eröffnet

IntercityHotel Duisburg

Am 01. Mai öffnete das neu errichtete IntercityHotel Duisburg seine Pforten. Das Hotel der gehobenen Mittelklasse bietet auf sechs Etagen insgesamt 176 Zimmer, darunter 95 Business- und 79 Business Plus- sowie zwei behindertengerechte Zimmer. Das gastronomische Angebot umfasst ein Restaurant und eine Bar. Bis zu 200 Tagungsgäste finden in den vier Veranstaltungsräumen des IntercityHotel Duisburg Platz. Das Innendesign des Hotels stammt vom italienischen Architekten Matteo Thun.

Das Hotel in der Mercatorstraße 57 wird im Rahmen eines Pachtvertrages von der IntercityHotel GmbH betrieben. Die Immobilie wurde von der Hamburger B&L-Gruppe realisiert. Für den Entwurf des Hotels zeichnen die Architekturbüros Reichel + Stauth aus Braunschweig sowie php prasch buken und partner aus Hamburg verantwortlich. Generalunternehmer ist die W. Markgraf GmbH & Co. KG aus Bayreuth.