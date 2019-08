IntercityHotel begrüßt einen neuen General Manager

Michael Nöske wird Hoteldirektor des IntercityHotel Hamburg-Altona. Der gebürtige Kieler kehrt somit nach Hoteldestinationen in Metropolen wie Frankfurt, Köln und München nach Norddeutschland zurück. Michael Nöske besitzt mehrjährige Berufserfahrung als General Manager und tritt ab dem 01. August 2019 diese Position in Hamburg an.

Am Paul-Nevermann-Platz 17 gelegen, bietet das IntercityHotel Hamburg-Altona 133 Zimmer sowie vier Tagungs- und Veranstaltungsräume für bis zu 70 Personen und eine Bistrolounge. Das Hotel liegt in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof Hamburg-Altona.