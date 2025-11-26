Intercity Hotel wird zum Spark by Hilton Essen

Signo Hospitality übernimmt das ehemalige Intercity Hotel in der Hachestraße 10 in der zentralen Lage zwischen Bahnhof und Stadtzentrum und entwickelt es zum neuen Spark by Hilton Essen weiter. Nach umfassenden Renovierungen soll das Hotel im ersten Quartal 2026 mit 168 Zimmern, vier Tagungsräumen für bis zu 180 Personen und zeitgemäßem Angebot in zentraler Lage eröffnen.

Mit dem nunmehr siebten Haus im Portfolio der Signo Hospitality setzt das wachstumsorientierte Unternehmen seinen deutschlandweiten Expansionskurs ungebremst fort. Erst im September 2025 hat das Hotelmanagement-Unternehmen das neue Boutique Hotel Flesslers im bayerischen Lenggries eröffnet [wir berichteten].



„Nach intensiven und erfolgreichen Verhandlungen und Gesprächen freuen wir uns, das ehemalige Intercity Hotel in Essen nun in das frische und moderne Spark by Hilton Essen umwandeln zu können“, sagt Sascha Konter, Geschäftsführer Signo Hospitality. Unterstützt wurde der Abschluss mit Eigentümer und Hilton von Christoph Härle, Härle Hotel Solutions, und Tina Froböse, Select Hotelconsulting GmbH. Neue Direktorin des Spark by Hilton Essen wird Isabelle Reichhardt, die dieses im Verbund mit dem neuen Four Essen City Centre führen wird.

