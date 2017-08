Intercity Hotel Frankfurt wird Fleming's Express

Das im Jahr 1991 als erstes Franchise-Hotel der Marke eröffnete IntercityHotel Frankfurt an der Nordseite des Frankfurter Hauptbahnhofes, wird nach umfangreichen Renovierungsarbeiten im September 2017 wiedereröffnet, und ab Januar 2018 in „Fleming's Express„ umbenannt. Damit lanciert Fleming's seine dritte Marke, die für ein „unkompliziertes Gästeerlebnis der nächsten Generation“ steht „Wir starten mit dem Pilotprojekt in Frankfurt und freuen uns darauf mit der Marke ‚Fleming's Express', unseren Gästen das klassische Hotelerlebnis zeitgemäß mit vielen digitalen Services bieten zu können.", sagt Hartmut Schröder, Geschäftsführer der Fleming's Hotels.

Während in den ersten beiden Bauabschnitten der Hotelbetrieb weiter laufen konnte, wurde das Haus mit seinen 384 Zimmern für die Renovierung der öffentlichen Bereiche für 3 Monate geschlossen.



„Wir sind hoch erfreut, dass wir nach intensiver Umgestaltungsphase die Türen des IntercityHotel Frankfurt wieder öffnen können. Mit der Toplage am Frankfurter Hauptbahnhof lädt unser Haus durch seine stilvolle Atmosphäre sowie innovativer Technik und besonderen Serviceideen den Geschäfts- und Freizeitreisenden ein", unterstreicht Hartmut Schröder, Geschäftsführer der Fleming's Hotel Management und Servicegesellschaft mbH & Co. KG und Franchisepartner des IntercityHotels Frankfurt.