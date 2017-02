Interboden plant 100 Wohnungen in Düsseldorf

Die Interboden Gruppe verstärkt ihr Engagement in Düsseldorf und hat ein Grundstück von der Stadt erworben, um eine Projektenwicklung mit ca. 100 Wohneinheiten im begehrten Osten der Landeshauptstadt zu realisieren. Das neu erworbene Areal liegt an der Dreher- und Radeberger Straße im Stadtteil Gerresheim, nahe der Nördlichen Düssel.

.

Auf dem 8.476 m² großen Grundstück in Gerresheim, einem der ältesten Stadtteilen Düsseldorfs, sind neben den Wohnflächen auch Retailflächen für einen Lebensmitteleinzelhändler vorgesehen. Bei einem voraussichtlichen Baubeginn im Frühjahr 2017, ist die Baufertigstellung für Ende 2018 geplant.



56 Zwei- bis Dreizimmerwohnungen zwischen 55 und 65 m² werden an der Dreherstraße gebaut. Davon werden 48 Einheiten öffentlich gefördert. Im Erdgeschoss wird der Lebensmitteleinzelhändler die Nahversorgung sicherstellen. An der Radebergerstraße ist der Bau von 44 Eigentumswohnungen zwischen 55 und 138 m² geplant.





Wohnbauprojekt der Interboden Gruppe im beliebten Düsseldorfer Stadtteil Gerresheim



Der Standort verfügt über eine gute Infrastruktur und ist sowohl mit dem Auto als auch mit dem öffentlichen Personennahverkehr gut an die Düsseldorfer Innenstadt angebunden: In höchstens 15 Minuten ist man im Stadtzentrum. Einkaufsmöglichkeiten, Schulen und Kindergärten sind fußläufig erreichbar.