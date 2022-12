Interboden feiert Richtfest für The Cradle in Düsseldorf

Gestern hisste Interboden die Richtkrone für The Cradle, dem ersten Holzhybrid-Bürogebäude in Düsseldorf. Mit dabei waren die Projektpartner HPP Architekten und das Holzbauunternehmen Derix, die weiteren ausführenden Unternehmen der Baustelle, die zukünftigen Mieter sowie zahlreiche Gäste aus Politik und Wirtschaft.

