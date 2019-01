Intensivpflegedienst mietet im Businesscenter Hansapark in Magdeburg

Die LMG Intensiv mit Schwerpunkt auf dem Gesundheitswesen hat im Rahmen der Flächenexpansion eine Bürofläche über rd. 182 m² im Businesscenter Hansapark 5 in Magdeburg-Sudenburg angemietet. Vermieter ist das in Heilbronn ansässige Immobilienunternehmen F.R.A.B. GmbH & Co. KG.Mit dem Mietvertragsabschluss sichert Aengevelt eine nahtlose Vollvermietung der Liegenschaft: Mit Mietbeginn am 1. Februar 2019 geht der Mieter in die zum 31.01.2019 frei werdende Fläche.

