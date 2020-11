Intelligenter Energiemix für Wohnquartier in Backnang

Die Godel Unternehmensgruppe (Godel) und der Stuttgarter Energiedienstleister Lava GmbH & Co. KG (LAVA) gehen gemeinsame Wege in der Energieversorgung: Die zehn Mehrfamiliengebäude, die auf dem ehemaligen Grundstücksareal der Firma Feucht an der Maubacher Straße in Backnang entstehen, werden als KFW-55-Energieeffizienzhäuser und nach Vorgaben der Energieeinsparverordnung (EnEV) errichtet und durch ein intelligentes Konzept mit Wärme und Wasser versorgt.

