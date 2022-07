Integriertes Facility Management entwickelt sich stetig weiter

Zusätzliche Anforderungen an den Betrieb von Gewerbeimmobilien, wie beispielsweise New Work und ESG, treiben die Weiterentwicklung des Facility Managements voran. In der Folge wünschen sich Auftraggeber, dass ihre Dienstleistungspartner, über die klassischen Services wie Wartung und Instandhaltung von Gebäudetechnik, Gebäudereinigung und Catering hinaus, weitere Aufgaben übernehmen.

Dazu zählen etwa der Betrieb von Ladeinfrastrukturen für Elektromobilität, Property- und Flächenmanagement. Die Dienstleister im 55-Milliarden-Euro-Markt für Facility Services reagieren hierauf mit der Ausweitung des Angebots und der Erhöhung der Flächenpräsenz. Lünendonk bezeichnet diese Entwicklung als eine Erweiterung des Integrierten Facility Managements oder kurz „IFM+“.



IFM+ ist vielfältig. Es bündelt Know-how und unterstützt den Kunden bei der Bewältigung neuer Anforderungen, beispielsweise ESG-Reporting. Es übernimmt Leistungen, die klassisch im CREM (Corporate Real Estate Management) verortet waren, inkorporiert und verknüpft diese mit bisherigen Services. Exemplarisch dafür sind Hygienemaßnahmen und Mietvertrags-Management zu nennen. Es berät und konzipiert verstärkt in neuen Bereichen wie etwa New Work oder E-Mobilität-Services. IFM+ weitet somit den Wirkungskreis des Facility Managements aus und wird strategischer.



Das auf den Markt für Facility Services spezialisierte Marktforschungs- und Beratungsunternehmen Lünendonk & Hossenfelder hat diese Entwicklungen mit Unterstützung von CBRE Global Workplace Solutions im Lünendonk-Whitepaper 2022 „Quo vadis, Integriertes Facility Management?“ nachgezeichnet und beleuchtet darin Erfolgsfaktoren und konkrete Handlungsempfehlungen für die Umsetzung von Integriertem Facility Management.



Lünendonk-Partner Thomas Ball ordnet die Zusammenhänge ein: „In den vergangenen Jahren hat der inzwischen mit hoher Geschwindigkeit voranschreitende gesellschaftliche und wirtschaftliche Wandel die Anforderungen an den Immobilienbetrieb verändert und erweitert. Dies erhöht die Komplexität für ein kerngeschäftsunterstützendes, rechtssicheres und zukunftsfähiges Facility Management deutlich. Gerade Unternehmen mit mehreren Standorten und unterschiedlichen Immobilientypen bündeln in der Folge Services und Service Management bei wenigen oder einzelnen Dienstleistern. Inzwischen werden deutlich mehr Leistungen in die Verantwortung des Facility Managements gelegt als dies noch vor fünf bis zehn Jahren der Fall war.“



„Durch integriertes Facility Management lassen sich Optimierungsmöglichkeiten heben, die bei einer Einzelvergabe der Leistungen nicht möglich wären. Der Steuerungs- und Koordinierungsaufwand beim Auftraggeber wird mit zunehmender Service-Integration drastisch reduziert. Unternehmen profitieren von größerer Transparenz, geringeren Kosten und können ihr Immobilienmanagement außerdem schneller an neue Marktanforderungen wie ESG oder New Work anpassen“, ergänzt Felix Mathiowetz, Managing Director bei CBRE Global Workplace Solutions DACH.