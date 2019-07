Integra mietet über 2.000 m² in Ratingen

Die Publity AG hat im Rahmen eines Asset-Management-Mandats einen neuen, langfristigen Mietvertrag im rund 16.600 m² großen Tricom Center in Ratingen abgeschlossen, dessen Verkauf das Unternehmen Ende letzten Jahres gemeldet hatte [wir berichteten]. Die Integra GmbH hat einen Mietvertrag für eine Fläche von 2.091 m² in der Büroimmobilie in der Borsigstraße 11-15 für zehn Jahre unterzeichnet. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge im Objekt (WALT) steigt dadurch auf 3,84 Jahre von 2,95 Jahren.

.

Die Büroimmobilie befindet sich in einem etablierten Gewerbegebiet, das zu den wichtigsten Bürostandorten der Stadt Ratingen gehört und unweit von Düsseldorf, Duisburg und Essen liegt. Zum Objekt gehören 173 Tiefgaragenstellplätze sowie 28 Außenstellplätze.