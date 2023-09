Intego bündelt Standorte in Oberhausen

Um Klienten eine zentrale Anlaufstelle für die psychosoziale Betreuung zu bieten, zieht die Intego gGmbH ihre Standorte in Oberhausen zusammen. Ruhr Real hat die gemeinnützige Gesellschaft dabei mit der Vermittlung einer passenden Fläche unterstützt. Insgesamt umfasst der neue Intego-Standort 2.100 m² und liegt an der Marktstraße 180 im Stadtteil Altstadt-Süd. Neben seiner zentralen Lage konnte das Objekt mit der guten Anbindung an den ÖPNV, sowie den vielen freien Stellplätzen überzeugen. Vermieter der Flächen ist ein privater Eigentümer.

