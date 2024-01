Die Ingenieurgesellschaft Intec Industrie-Technik GmbH & Co. KG hat im Dezember 2023 ihre 13. Niederlassung in Deutschland eröffnet. Brockhoff vermittelte dem Unternehmen hierfür langfristig eine Immobilie für den ersten Standort in NRW. Es handelt sich dabei um eine 1.900 m² große Light-Industrial-Immobilie, die sich in der Timmerhellstraße 35 im Mülheimer

[…]