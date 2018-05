In einer Off Market Transaktion hat Intaurus GmbH (Dachau) innerhalb von vier Monaten eine Light Industrial Immobilie in München Ismaning veräußert. Realogis half im Exklusivmandat des Verkäufers. Zur Liegenschaft in der Oskar-Messter-Straße 16-18 gehören zwei 1981 errichtete Baukörper, die i

Fotos: Intaurus GmbH



[…]