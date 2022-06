Intaurus und Mytheresa feiern Richtfest am Flughafen Leipzig

Die Plattform für Luxusmode Mytheresa und die Intaurus Unternehmensgruppe haben am 29. Juni 2022 gemeinsam mit dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer das Richtfest für einen ca. 55.000 m² Nutzfläche umfassenden, nachhaltigkeitsorientierten Logistikneubau gefeiert.

