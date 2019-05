Intaurus eröffnet Coreport-Logistikneubau in Reichertshofen

Eröffnung nach nur 11 Monaten: der Coreport-Logistikneubau von Projektentwickler Intaurus ging Anfang Mai in Betrieb. Das Logistikzentrum steht auf einer Grundstücksfläche von 65.000 m² und bietet seinen Mietern Logistik-, Produktions- und Büroflächen von insgesamt 30.000 m². Rund 130 Arbeitsplätze wird die neue Immobilie beherbergen.

