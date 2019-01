Intaurus baut Light Industrial Portfolio aus

Intaurus hat vor kurzem an den bayerischen Standorten Fürstenfeldbruck und Ingolstadt neue Objekte erworben. Um insgesamt 10.500 m² Mietfläche und 25.400 m² Grundstücksfläche baut der Investor damit sein Light Industrial Portfolio aus.

.

„Diese Asset-Klasse hat sich in den letzten Jahren zu einem sehr interessanten Bereich entwickelt. Gleichzeitig glänzt sie durch gute bis sehr gute Lagen in gewachsenen Gewerbegebieten, ÖPNV-Anschluss und weitere Infrastruktur wie beispielsweise Einkaufsmöglichkeiten“, erklärt Hans-Wolfgang Niedermair, Gründer und Geschäftsführer von Intaurus. „Wir haben vor, das Portfolio in diesem Bereich mittelfristig zu verdoppeln“, so Hans-Wolfgang Niedermair zu seinen Plänen. „Hierbei liegt unser Focus auf Gewerbeliegenschaften ab 5.000 m² Grundstücksfläche in industriellen Ballungszentren Süddeutschlands.“ Von besonderem Interesse sind für den Investor und Projektentwickler Objekte mit Leerstand oder Instandhaltungsrückstau.



Mit den beiden neuen Objekten im Einzugsgebiet von München besteht das Light Industrial Portfolio des Investors aus Immobilien mit einer Gesamtgrundstücksfläche von 187.000 m² und einer Gesamtmietfläche von 129.000 m². Insgesamt 60 Mieter nutzen die Intaurus-Flächen in dieser Asset-Klasse. Die Mieterstruktur ist dabei stark diversifiziert. „Das vermindert unser unternehmerisches Risiko“, erläutert Hans-Wolfgang Niedermair. Das Property- und Assetmanagement der Immobilien wird dabei von dem Investor selbst betrieben, um eine enge Kundenbindung aufzubauen.