Instone vermarktet erfolgreich Wohnprojekt Neckar.Home

Instone Real Estate kann die Vollvermarktung seines Wohnprojekts „Neckar.Home“ mit 66 Wohnungen in Rottenburg am Neckar vermelden. Rund ein Jahr nach dem Start des Wohnungsvertriebs sind nun alle Einheiten an Eigennutzer und Kapitalanleger verkauft. Der Vertrieb des „Neckar.Home“ erfolgte in enger Zusammenarbeit mit Gäu Neckar Immobilien, einem Tochterunternehmen der Volksbank Herrenberg-Nagold-Rottenburg.

