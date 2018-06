Instone verkauft West.Side-Areal in Bonn an Corpus Sireo Real Estate

Wohnentwickler Instone Real Estate hat die Gewerbegrundstücke auf dem Bonner West.Side-Areal auf der Siemensstraße 21 planmäßig im Rahmen seiner Unternehmensstrategie verkauft. Käufer ist Immobilienfonds- und Asset Manager Corpus Sireo Real Estate. Das zum Schweizer Vermögensverwalter Swiss Life Asset Managers gehörende Unternehmen ist deutschlandweit auch als Projektentwickler für Wohn- und Gewerbeimmobilien aktiv und wird auf den Gewerbegrundstücken mit ca. 19.500 m² rund 40.000 m² Bruttogeschossfläche eigenständig entwickeln. Corpus Sireo wird dabei auf dem überzeugenden Entwicklungskonzept von Instone aufbauen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Mit dem Verkauf erreicht Instone nach der Baurechtschaffung für das Gesamtareal den nächsten Meilenstein in der Quartiersentwicklung. Erst im Mai 2018 hatte der Essener Wohnentwickler 275 Mietwohnungen an die Bayerische Versorgungskammer veräußert. Mit der Realisierung von rund 275 modernen Eigentumswohnungen findet die Quartiersentwicklung ihren Abschluss. Die Erschließungsarbeiten starteten bereits im März 2018, der Baubeginn für den ersten Abschnitt der Mietwohnungen erfolgt im vierten Quartal 2018. Bis zum Jahresende 2021 werden knapp 85 Prozent aller Wohnungen planmäßig übergeben sein.



„Das Quartierskonzept der West.Side überzeugt durch Zukunftsfähigkeit und wird daher für unsere gewerbliche Projektentwicklung ein wesentlicher Treiber sein. Wir freuen uns sehr auf die zukünftige nachbarschaftliche Zusammenarbeit mit Instone auf dem West.Side-Areal. Hier entsteht ein neuer Standort in Bonn mit hoher Nachhaltigkeit und eines der attraktivsten Projekte im Rheinland. Damit sind wir nun, neben der Neuentwicklung des Zurich-Areals, mit einem weiteren Highlight-Projekt in der Bundesstadt aktiv,“ erklärt Anett Barsch, Geschäftsführerin der Development-Sparte von Corpus Sireo Real Estate,.