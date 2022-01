Instone Real Estate veräußert ein Wohnhaus für inklusives Wohnen an die Stiftung Liebenau. Das Projekt beinhaltet insgesamt 1.630 m² Wohnfläche im Teilprojekt „Neckar.Living“. Geplant sind vier Wohneinheiten für Menschen mit Beeinträchtigungen sowie acht Mietwohnungen.

.