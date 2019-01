Bonner Schumanns Höhe: Instone verkauft Mietwohnungen an die Wohnbau

Die Instone Real Estate liegt mit ihrer Quartiersentwicklung „Schumanns Höhe“ in Bonn voll im Zeitplan. Planmäßig hat der börsennotierte Wohnentwickler den Verkauf des Mietwohnungsanteils mit insgesamt 34 Einheiten und einer Kindergroßtagespflege an die in Bonn ansässige Wohnbau GmbH veräußert. „Das Konzept des Quartiers Schumanns Höhe mit dem wichtigen Bindeglied des altersgerechten und Mehrgenerationenwohnens passt sehr gut zu den Zielen der Wohnbau, einem Unternehmen mit Stiftungshintergrund, das sich der nachhaltigen Bewirtschaftung eigener Wohnungsbestände an 34 Standorten im gesamten Bundesgebiet verschrieben hat“, so Wohnbau-Geschäftsführer Jens Bräutigam.

