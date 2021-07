Instone verkauft 13 Mehrfamilienhäuser in Wiesbaden an NHW

Instone Real Estate realisiert in Wiesbaden-Delkenheim das neue Wohngebiet „Lange Seegewann“ in Wiesbaden. Bereits vor dem ersten Spatenstich hat der Wohnentwickler nun 13 Mehrfamilienhäuser inklusive einer Kita schlüsselfertig an die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte Wohnstadt (NHW) veräußert.

.

Instone Real Estate beginnt im ersten Quartal 2022 mit der Erschließung des Wohnungsbaugebietes. Insgesamt 304 Wohneinheiten soll das rund 5,75 Hektar große Areal im Süd-Osten der hessischen Landeshauptstadt umfassen. Die Instone-Planungen sehen insgesamt 249 Wohneinheiten vor. 58 Wohnungen – darunter 18 seniorengerecht konzipiert – sind gefördert. Hinzu kommen 55 weitere Wohneinheiten in Form von Einfamilienhäusern.



Das neue Quartier hat einen klaren Fokus auf Familienfreundlichkeit und generationenübergreifendes Wohnen. Die jetzt begonnene öffentliche Auslegung sowie die Behördenbeteiligung stellen einen wichtigen Meilenstein im Bebauungsplanverfahren dar. „Wir freuen uns sehr darüber, dass wir in bewährt guter Kooperation mit der Stadt Wiesbaden das Fundament für ein attraktives, familienfreundliches Wohngebiet geschaffen haben. Das neue Quartier verbindet eine ruhige, idyllische Lage mit einer hervorragenden Verkehrsanbindung. Wir leisten hiermit einen Beitrag gegen die Wohnungsnot und für bezahlbaren Wohnraum im Rhein-Main-Gebiet“, erklärt Ralf Werner, COO Rhein-Main Instone Real Estate.



Die unterschiedlich großen Wohnungen richten sich ebenso an Singles wie an Haushalte mit bis zu fünf Personen. Einen deutlichen Mehrwert für junge Familien wird die in dem künftigen Wohngebiet geplante sechszügige Kindertagesstätte mit 98 Plätzen bieten. Voraussichtlicher Betreiber ist die Johanniter Unfallhilfe e.V. Auch die Umwelt hat bei dem Projekt einen hohen Stellenwert: Die Mehrfamilienhäuser erfüllen den KfW-55- und die Einfamilienhäuser den KfW-40-Standard.



„Die Lange Seegewann ist ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg, unseren Bestand von 60.000 auf perspektivisch 75.000 Wohnungen zu erweitern”, betont Dr. Constantin Westphal, Geschäftsführer für Akquisition, Projektentwicklung und Immobilienmanagement bei der NHW.



Es sind zwei Bauabschnitte vorgesehen. Der Beginn des ersten ist für das zweite Quartal 2022 und der des zweiten für das vierte Quartal 2022 avisiert. Nach aktuellem Stand sollen die ersten Wohneinheiten Ende 2024 bezugsfertig sein. Das gesamte Projekt wird voraussichtlich 2025 abgeschlossen sein. Bereits heute lassen die bauvorbereitenden Maßnahmen, wie die Verlegung der Überlandgasleitung des Netzbetreibers Open Grid Europe und die Abbrucharbeiten auf dem ehemaligen Dyckerhoff-Betriebsgelände erkennen, dass mit der Erschließung und den Hochbauarbeiten bald zu rechnen ist.