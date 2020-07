Instone und Wohnbau feiern Grundsteinlegung für Wohnquartier in Düsseldorf-Lörick

In zentraler Düsseldorfer Lage (Stadtteil Lörick) errichtet der Wohnentwickler Instone Real Estate Group AG für die Bonner Wohnbau GmbH ein Wohnquartier mit 221 Einheiten und einer Wohnfläche von rund 16.500 m². Nach Erhalt der Baugenehmigung startete Instone nun mit dem Bau des Projekts, das neben einem begrünten Quartiersplatz durch einen markanten 19-geschossigen Wohnturm geprägt ist. Eine Kita und 151 Tiefgaragen-Stellplätze runden das Angebot für die zukünftigen Bewohner ab. Das Projekt besteht aus einem Mix aus öffentlich geförderten, preisgedämpften und freifinanzierten Mietwohnungen, die die Wohnbau GmbH in den eigenen Wohnungsbestand integrieren wird. Die Übergabe an den Investor und somit der Einzug der ersten Mieter soll im Jahr 2023 erfolgen.

.