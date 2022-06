Instone und R+V feiern Bergfest in Schorndorf

Instone realisiert für die R+V Lebensversicherung auf dem Areal der ehemaligen Lederfabrik Christ. Breuninger in Schorndorf das Wohnprojekt „S´Lederer“ und lud gestern Nachmittag zum Bergfest - ein nachgelagertes Richtfest - ein. Im Beisein des Oberbürgermeisters Bernd Hornikel und vieler weiterer Ehrengäste wurde in bester Laune das Etappenziel gefeiert.

.