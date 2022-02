Instone und OFB veräußern rund 400 Wohnungen in Berlin an DWS

Die OFB Projektentwicklung GmbH und Instone Real Estate verkaufen 396 Mietwohnungen im südlichen Projektteil des Quartiers „Friedenauer Höhe“ an die DWS. Der Ankauf erfolgt für den offenen Immobilien-Publikumsfonds „Grundbesitz Fokus Deutschland“ und einen weiteren Immobilienfonds für institutionelle Anleger.

.

Bereits im vergangenen Jahr veräußerten die Joint-Venture-Partner 537 Wohnungen an Quantum [wir berichteten], die bis 2024 realisiert werden. Außerdem entstehen weitere 131 Eigentumswohnungen in der Verantwortung von Instone. Diese werden voraussichtlich bis Ende 2024 fertiggestellt. Insgesamt realisieren die OFB Projektentwicklung GmbH und Instone Real Estate eine Teilfläche des Quartiers „Friedenauer Höhe“ mit rund 1.060 Wohnungen bis 2026. Außerdem werden auf dem Areal von der OFB ein Bürogebäude mit zusätzlicher Einzelhandelsfläche sowie kleineren Gewerbeeinheiten gebaut.



Die Transaktion beinhaltet drei Grundstücke des Bauabschnitts WA 6 mit der Adresse Hauptstraße 64/Handjerystraße 98 mit je zwei Wohngebäuden. Diese umfassen 28.058 m² Wohnfläche und 207 Pkw-Stellplätze in einer gemeinsamen Tiefgarage. Mit dem Wohnungsmix aus hauptsächlich 2- und 3‑Zimmerwohnungen bedienen die Projektpartner ein in der Bundeshauptstadt stark nachgefragtes Wohnungssegment. Alle Wohnungen verfügen über einen Balkon, eine Dachterrasse oder einen eigenen Vorgarten mit Südausrichtung. Der BEG-Effizienzhaus-Standard 55 EE wird erreicht, ebenso ist die Wärmeversorgung über ein Blockheizkraftwerk (BHKW) vorgesehen.



„Gemeinsam mit unserem Joint-Venture-Partner verfolgen wir eine Projektrealisierung mit hohen Ansprüchen an Qualität und Nachhaltigkeit. Die ‚Friedenauer Höhe‘ schafft zugleich dringend benötigten und gleichzeitig hochwertigen Wohnraum in Berlin für insgesamt rund 2.500 Menschen. Wir freuen uns darauf, die gute und erfolgreiche Zusammenarbeit mit der DWS fortzuführen“, kommentiert Carsten Sellschopf, COO Nord-Ost Instone Real Estate.



„Das Projekt überzeugt durch sein durchdachtes Quartierskonzept in einer hervorragenden Lage im Zentrum Berlins mit guter infrastruktureller Anbindung. Mit der Fertigstellung wird es für breite Schichten der Bevölkerung neuen Wohn- und Lebensraum – verbunden mit hoher Lebensqualität – bieten“, ergänzt Klaus Kirchberger, Vorsitzender der Geschäftsführung der OFB.



„Der Fonds investiert in wertbeständige Immobilien in attraktiven Lagen und setzt verstärkt auf die Nutzungsart Wohnen. Somit fügt sich die Akquisition von rund der Hälfte des erworbenen Gesamtpaketes hervorragend in das bestehende Portfolio ein. Aus unserer Sicht bietet der deutsche Wohnimmobilienmarkt vor allem in den A- und B-Städten weiterhin gute Rendite-Chancen und Wachstumsperspektiven“, führt Taskin Mutlu, Fondsmanager des „Grundbesitz Fokus Deutschland“ der DWS, aus.



Der Grundbesitz Fokus Deutschland und der institutionelle Immobilienfonds der DWS investieren in je einen direkt gehaltenen Bauabschnitt und teilen sich die Beteiligung an einem weiteren Bauabschnitt.



Das Quartierskonzept für die „Friedenauer Höhe“ wartet mit einer Mischung unterschiedlicher Nutzungsarten auf. Neben den 537 Mietwohnungen, welche bereits im vergangenen Jahr verkauft wurden und bis 2024 realisiert werden, entstehen weitere 131 Eigentumswohnungen in der Verantwortung von Instone. Diese werden voraussichtlich bis Ende 2024 fertiggestellt.



Im Zentrum des Quartiers entsteht auf rund 10.000 m² ein großer öffentlicher Park mit Spielplatzflächen. Zudem schafft ein öffentlicher Radweg seine Ost-West-Verbindung durch das nahezu autofrei konzipierte Quartier. Das Projekt ist Teil des Bebauungsplanes „Friedenauer Höhe“, zu dem auch ca. 240 geförderte Wohnungen und eine Kindertagesstätte gehören, die jeweils kurz vor der Fertigstellung stehen.