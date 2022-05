Instone und OFB feiern Baufortschritt im Quartier „Friedenauer Höhe“

Gestern feierten die Joint-Venture-Partner OFB und Instone im Beisein vieler Ehrengäste mit einem Baustellen-Fest den Baufortschritt für das südliche Areal mit rund 530 Wohnungen im Quartier „Friedenauer Höhe“. Insgesamt entstehen in dem Quartier bis 2026 mehr als 1.060 Wohnungen.

