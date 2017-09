Instone und Howoge legen Grundstein für Quartier Luisenpark

Mit der Grundsteinlegung fiel gestern unter Anwesenheit der Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher der Startschuss für die Rohbauarbeiten der ersten Wohnungen im „Quartier Luisenpark“ in Berlin-Mitte. Entlang der Alexandrinenstraße realisiert die Instone Real Estate Development GmbH in Kooperation mit der landeseigenen Howoge Wohnungsbaugesellschaft mbH 139 überwiegend geförderte Mietwohnungen. Zudem entsteht eine Kindertagesstätte mit 40 bis 50 Betreuungsplätzen. Auf dem rund 19.000 m² großen Grundstück am ehemaligen Mauerstreifen errichtet Instone Real Estate bis Ende 2019 insgesamt 548 Miet- und Eigentumswohnungen. Das Konzept basiert auf dem Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung, in dessen Rahmen die Howoge die Wohnungen mit Mietpreis- und Belegungsbindung sowie die Kita nach Fertigstellung übernimmt. Der von brh Architekten geplante Mietwohnungsanteil verfügt über Ein- bis Drei-Zimmer-Wohnungen mit 33 bis 70 m² Wohnfläche.

„Das Miteinander unterschiedlicher Lebensstile, Altersgruppen und Einkommensverhältnisse macht Berlin so attraktiv. Um diese typische Berliner Mischung zu erhalten, müssen auch künftig die Mieten für Neubauwohnungen bezahlbar bleiben“, sagt Katrin Lompscher, Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen, und ergänzt: „Ich freue mich, dass bei diesem Neubauprojekt bereits in der Planungsphase darauf geachtet wurde, dass die Mieten auch für Menschen mit geringen und mittleren Einkommen leistbar sind.“





Foto v.l.n.r.: Polier Maik Schulz, Architekt Andreas R. Becher, Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher, Instone Real Estate Geschäftsführer Carsten Sellschopf, Howoge Geschäftsfüherin Stefanie Frensch.



„Im ‚Quartier Luisenpark‘ können wir mit Hilfe der Wohnungsbauförderung des Landes Berlin 120 Neubauwohnungen für Einstiegsmieten von 6,50 Euro/m² (netto/kalt) Haushalten mit geringeren Einkommen anbieten. Wir schließen so eine Angebotslücke, die entstehen würde, wenn der Wohnungsbau dort ausschließlich dem Markt überlassen wird,“ so Stefanie Frensch, Geschäftsführerin der landeseigenen Howoge.