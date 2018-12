BVK kauft Wohnprojekt „Stuttgart City Prag“ von Instone

Instone Real Estate und die Bayerische Versorgungskammer (BVK) bündeln ihre Wohnbaukompetenz bei einer Quartiersentwicklung in Stuttgart. Instone errichtet in zentraler, innenstadtnaher Lage das Projekt „Stuttgart City Prag – Wohnen im Theaterviertel“. Noch vor Baustart wurden nun die 250 Wohneinheiten mit einer Wohnfläche von rund 18.000 m², davon 24 sozialpreisgebundene Mietwohnungen, von der BVK für ihre Versorgungswerke erworben. Die Transaktion erfolgt mittels Asset Deal. Ein CMS-Team hat die Bayerische Versorgungskammer bei der rechtlichen Due Diligence und den komplexen Kaufvertragsverhandlungen umfassend rechtlich beraten. Über den Kaufpreis wurde zwischen den Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart.

