Die Instone Real Estate Group hat 158 Wohnungen auf dem derzeit in Planung befindlichen West.side-Areal in Bonn an die Bayerische Versorgungskammer (BVK) verkauft. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Darüber hinaus wurde eine Vereinbarung zum Ankauf von weiteren 118 freifinanzierte

Fotos: Instone Real Estate / Astoc Ponnie



[…]