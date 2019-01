Instone übertrifft Ankaufsziel und legt nach

Instone Real Estate beginnt das Immobilienjahr 2019 so, wie 2018 geendet hat – mit dem Ausbau der Projektpipeline und der Fortsetzung des Wachstumskurses. Zum Jahresende hat der Projektentwickler eine Liegenschaft in der Georg-Hermann-Allee in Potsdam mit einer Grundstücksfläche von mehr als 10.000 m² akquiriert und sich ein Projekt in Hannover mit einer Grundstücksfläche von rund 22.000 m² gesichert. Nun folgte die Beurkundung für ein Neubauprojekt in Norderstedt bei Hamburg mit rund 20.000 m² Grundstücksfläche. Das Unternehmen rechnet für die drei neu aufgenommenen Projekte mit einem Gesamtverkaufsvolumen von rund 265 Mio. Euro. Es besteht Potenzial für insgesamt rund 680 Wohnungen. Über die Kaufpreise wurde zwischen den jeweiligen Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart.

Quartiersentwicklung auf dem Stielow-Areal

Auf dem ehemaligen Stielow-Areal am Kösliner Weg in Norderstedt plant der Projektentwickler eine Quartiersentwicklung, das sich das Areal nicht nur aufgrund seiner Nähe zur Hamburger Stadtgrenze, sondern vor allem wegen des bereits vorhandenen breiten Infrastrukturangebots und der sehr guten ÖPNV-Anbindung optimal für eine Wohnbebauung anbietet, so das Unternehmen. Das unmittelbare Umfeld ist von einer umfangreichen Auswahl an Nahversorgern geprägt, das Herold-Center mit über 140 Shops, zahlreiche Arztpraxen, eine Grundschule und ein Gymnasium, sowie Kindergärten befinden sich in der Nähe.



Volle Pipeline

Das gesamte genehmigte Projektportfolio des Projektentwicklers steigert sich nach den jüngsten Zuwächsen somit auf ein erwartetes Gesamtverkaufsvolumen von rund 4,5 Mrd. Euro. Seit Beginn 2018 wurden Projekte – inkl. eines bereits kommunizierten Großprojekts, dessen Vollzug noch unter einer aufschiebenden Wirkung steht – mit einem Volumen von mehr als 1,2 Mrd. Euro akquiriert.



„In einem spannenden Marktumfeld konnten wir weitere attraktive Projektentwicklungen in Städten mit positiven Bevölkerungsprognosen erfolgreich sichern. Damit haben wir ein starkes Fundament für weiteres profitables Wachstum unseres Unternehmens gelegt. Das kommunizierte Ziel für das Jahr 2018, Projekte mit einem zukünftigen Verkaufsvolumen von 900 Mio. bis 1 Mrd. Euro zu akquirieren, wurde von Instone sogar übertroffen“, kommentiert Kruno Crepulja, CEO von Instone Real Estate.



Die regionalwirtschaftlichen und demografischen Daten und Prognose für die drei Standorte in Nord- und Ostdeutschland sind insgesamt sehr positiv. Norderstedt gehört zum Ballungsraum Hamburg und ist mit aktuell knapp 80.000 Einwohnern die fünftgrößte Stadt in Schleswig-Holstein. Für die Jahre 2014 bis 2030 wird ein Bevölkerungszuwachs von acht Prozent (Quelle: Gertz Gutsche Rümenapp) prognostiziert. Die demografische Entwicklung in der Region Hannover ist ebenfalls positiv. Seit 2011 ist die Einwohnerzahl um 4,5 Prozent gestiegen. Aktuell leben über 1,14 Mio. Menschen in der Region. Die Kaufkraftkennziffer für Hannover ist laut Statistischem Landesamt Niedersachsen bei 103,1 und somit überdurchschnittlich. Auch Potsdam profitiert von dem Wirtschaftswachstum in der Region und weist laut statista eine positive Bevölkerungsentwicklung bei sinkender Leerstandsquote (1,5 Prozent) auf.