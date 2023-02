Instone übergibt in Bonn und startet Bauarbeiten in Nürnberg

Instone meldet die Fertigstellung und Übergabe von 139 Wohnungen im Bonner Stadtquartier „West.Side“ an Patrizia. Gleichzeitig startet der Wohnentwickler sein nächstes Projekt: In Nürnberg-Boxberg laufen bereits die Bauarbeiten für das neue Wohnquartier „Fuchsgärten“.

