Instone übergibt 153 Wohnungen in Frankfurt-Praunheim an ABG

Im Frankfurter Stadtteil Praunheim wurden 153 neue Wohnungen und eine Kindertagesstätte fertiggestellt. Das Projekt an der Steinbacher Hohl entstand in direkter Nähe zum Krankenhaus Nordwest und richtet sich vorrangig an Mitarbeitende im Gesundheitswesen.

Die Bauarbeiten auf einem über 9.000 m² großen Areal in direkter Nachbarschaft zum Krankenhaus Nordwest im Frankfurter Stadtteil Praunheim sind abgeschlossen. Das von der Abg Frankfurt Holding initiierte Projekt im Quartier Steinbacher Hohl hat der deutschlandweit tätige Wohnentwickler Instone Real Estate planmäßig fertiggestellt und übergeben. Das Wohnquartier umfasst drei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 153 Wohnungen, einer Kindertagesstätte und einer Tiefgarage. Die drei Baukörper im Effizienzhaus-Standard 55 EE gruppieren sich um einen grünen privaten Innenhof; die Kindertagesstätte verfügt ebenfalls über einen eigenen Freibereich. Die Tiefgarage bietet Platz für 79 Fahrzeuge, weitere 30 Stellplätze sind in der östlich angrenzenden öffentlichen Hochgarage vertraglich gesichert.



„Das Projekt ist ein städtebaulich gelungener Baustein für das Quartier rund um das Krankenhaus Nordwest. Um Fachkräfte nicht zuletzt für die Gesundheitsversorgung in der Stadt zu gewinnen, müssen wir ihnen auch bezahlbare Wohnungen in Frankfurt anbieten. Der hohe Anteil an geförderten Wohnungen leistet einen wichtigen Beitrag, dass hier Menschen mit unterschiedlichen Einkommen ein Zuhause finden können“, so Marcus Gwechenberger, Dezernent für Planen und Wohnen.



Rund ein Drittel der neuen Wohnungen sind gefördert und für Haushalte mit geringem Einkommen sowie für Haushalte mit mittlerem Einkommen vorgesehen.



„Gemeinsam mit der Stadt Frankfurt streben wir an, den Großteil der über 150 Wohnungen an Klinikpersonal und Menschen in medizinischen Berufen zu vergeben, die einen unverzichtbaren Beitrag für Frankfurt leisten. Voraussichtlich ab Dezember können die ersten Wohnungen bezogen werden“, sagt Frank Junker, Vorsitzender der Geschäftsführung der Abg Frankfurt Holding. „Wir danken dem Team von Instone Real Estate und allen, die am Bau beteiligt waren, für die termingerechte Realisierung dieser dringend benötigten Wohnungen in volatilen Zeiten“, so Junker weiter.



„Leistbaren Wohnraum insbesondere für Menschen bereitzustellen, die das Rückgrat unseres Gesundheitssystems bilden, macht uns stolz“, erklärt Sascha Querbach, Niederlassungsleiter Rhein-Main bei Instone Real Estate. „Mit der neuen Kita, dem grünen Quartiersplatz und dem Erhalt alter Platanen fügt sich das neue Quartier in der Steinbacher Hohl als weiterer sozialer Anker in das bestehende Viertel ein und entlastet Familien und Beschäftigte in der medizinischen Versorgung. Mein Dank gilt der Abg für das Vertrauen in die erfolgreiche Partnerschaft, der Stadt Frankfurt für die konstruktive Zusammenarbeit und unseren Teams für ihre engagierte Arbeit.“



Ob medizinische Assistenz, Fachkräfte in der Pflege, Verwaltungsangestellte oder Ärztinnen und Ärzte – wer in der Gesundheitsversorgung einen Beitrag leistet und eine Wohnung sucht, kann sich über das Interessentenformular auf der Website der Abg gezielt für das Neubauprojekt „Praunheim – Steinbacher Hohl 72–74“ registrieren. Die 2- bis 5-Zimmerwohnungen sind mit Fußbodenheizung, Bodenbelägen in Vinyl-Holzoptik sowie Balkon oder Terrasse ausgestattet.