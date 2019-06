Instone bestätigt Thomas Hegel und Dietmar P. Binkowska als Mitglieder des Aufsichtsrats

Auf der gestrigen ordentlichen Hauptversammlung der Instone Real Estate Group AG in Essen haben die Aktionäre mit großer Mehrheit für die Vorschläge des Vorstands und Aufsichtsrats gestimmt. Insbesondere wurden die beiden Mitglieder des Aufsichtsrats Thomas Hegel und Dietmar P. Binkowska von der Hauptversammlung in den Aufsichtsrat gewählt. Nachdem deren Vorgänger Stefan Mohr und Richard Wartenberg zum 31. Dezember 2018 ihre Aufsichtsratsmandate niedergelegt hatten, wurden Thomas Hegel und Dietmar P. Binkowska auf Antrag des Vorstands vom Amtsgericht Essen mit Wirkung zum 12. April 2019 gerichtlich zu Mitgliedern des Aufsichtsrats bestellt [wir berichteten]. Die ordentliche Hauptversammlung wählte nun die Herren Hegel und P. Binkowska jeweils für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 beschließt, zu Mitgliedern des Aufsichtsrats.

Des Weiteren wurden Vorstand und Aufsichtsrat für ihre Amtszeit im Geschäftsjahr 2018 mit großer Mehrheit entlastet. Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 wurde die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gewählt.



Die weiteren Tagesordnungspunkten behandelten die Ermächtigung der Gesellschaft zur Ausgabe von Options- oder Wandelschuldverschreibungen, die Ermächtigung zum Erwerb sowie zur Verwendung eigener Aktien, sowie die Rahmenbedingungen zur Schaffung eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen der Instone Real Estate Group AG und der Instone Real Estate Development GmbH. Auch diesen Punkten wurde mit großer Mehrheit zugestimmt.



„Vorstand und Aufsichtsrat danken den Aktionären für das Vertrauen, das in ihrer breiten Zustimmung zu den Beschlussvorschlägen zum Ausdruck kam. Wir freuen uns auf die Fortsetzung der sehr guten Zusammenarbeit mit Herrn Thomas Hegel und Herrn Dietmar P. Binkowska als Mitglieder des Aufsichtsrats. Durch die weiteren Beschlüsse des heutigen Tages wurde die Flexibilität für zukünftige Finanzierungen erhöht und die Voraussetzung dafür geschaffen, die Konzernsteuerung zu vereinfachen und unsere Steuerstruktur zu optimieren – in Summe also unser geplantes Wachstum gestärkt“, kommentiert Kruno Crepulja, CEO der Instone Real Estate.