Instone stellt Wohnprojekt Fontane Gärten fertig

Instone Real Estate hat die Quartiersentwicklung Fontane Gärten in Potsdam erfolgreich fertiggestellt und an ihre neuen Eigentümer übergeben. Auf dem letzten Entwicklungsteil des Bornstedter Feldes sind auf einer Grundstücksfläche von rund 10.000 m² acht Stadthäuser mit insgesamt 108 Eigentumswohnungen entstanden.

.

Saidah Bojens, Niederlassungsleiterin Berlin und Sachsen von Instone Real Estate, äußert sich begeistert über das Projekt. „Die erfolgreiche Übergabe der ‚Fontane Gärten' ist ein Meilenstein für uns. Wir sind stolz darauf, ein solch qualitätsvolles Wohnprojekt in Potsdam geschaffen zu haben. Dank der hervorragenden Zusammenarbeit mit der Stadt sowie allen an der Planung und am Bau Beteiligten haben wir das Projekt rund ein halbes Jahr früher als ursprünglich geplant umsetzen können. Dies unterstreicht auch unsere stabile Marktposition in Verbindung mit unserer Erfahrung und Know-how in diesen herausfordernden Zeiten. Die ‚Fontane Gärten' bieten nicht nur ein zeitgemäßes Wohnkonzept, sondern auch eine wunderbare Verbindung von urbanem Leben und naturnahem Wohnumfeld. Wir sind überzeugt, dass die Bewohner hier ein Zuhause finden werden, in dem sie sich wohlfühlen und das ihnen eine hohe Lebensqualität bietet."



Das Wohnensemble bietet einen vielfältigen Wohnungsmix für Singles, Paare und Familien mit 2- bis 5-Zimmerwohnungen mit Größen von 45 bis 165 m². Die architektonische Gestaltung mit Stadtvillenstruktur fügt sich in die umliegende Landschaft ein und bietet den Bewohnern Balkon, Loggia, Garten oder Dachterrasse. Aufgrund der Tiefgaragen ist der zentrale Hofbereich vollständig autofrei und mit parkartigen Grünanlagen ausgestattet. Die „Fontane Gärten“ befinden sich an der Georg-Hermann-Allee im Stadtteil Bornstedt in unmittelbarer Nähe des Potsdamer Volksparks und dank der sehr guten ÖPNV-Anbindung nur wenige Minuten vom Zentrum entfernt. Die direkte Umgebung bietet neben zahlreichen Parks und Seen eine große Vielfalt an Einrichtungen des täglichen Bedarfs, wie Einkaufsmöglichkeiten, Kindergärten, Schulen und Gastronomie.