Instone stellt planmäßig in Düsseldorf und Rottenburg fertig

Instone Real Estate hat gleich zweimal einen Grund zum Feiern. In Düsseldorf hat der Projektentwickler das erste Baufeld im Quartier „Wohnen im Hochfeld“ in zentraler Lage im Stadtteil Unterbach fertiggestellt. In Rottenburg am Neckar freut sich Instone zudem über die planmäßige Fertigstellung des ersten Bauabschnitts im Quartier „Neckar.Au Viertel“.

