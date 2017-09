Instone stellt „Alte Buchbinderei“ in Leipzig fertig

Alte Buchbinderei

Die Instone Real Estate Leipzig GmbH hat das Leipziger Industriedenkmal „Alte Buchbinderei“ aufwendig saniert und in diesem Zuge 85 neue Wohnungen im Stadtteil Reudnitz geschaffen. Die Immobilie in der Oststraße 24 wurde im Jahre 1910 von dem Buchbinder Heinrich Sperling als ein fünfgeschossiges Fabrikgebäude in moderner Stahlbetonweise errichtet. Seit Anfang August bietet das historische Objekt auf vier Etagen und dem ausgebauten Dachgeschoss Platz für 6.500 m² Wohnfläche und 32 Tiefgaragenstellplätze. Zudem tragen ein Fitnessraum sowie ein begrünter Innenhof mit Ruheinsel zum Wohnkomfort bei.

„Nach 18 Monaten Umbauzeit haben wir die „Alte Buchbinderei“ planmäßig fertiggestellt und vollständig an die neuen Eigentümer übergeben. Die Sanierung von Denkmalimmobilien bietet Altbaucharme und zugleich modernste Standards hinsichtlich der Ausstattung und des Energieverbrauchs. Eine Kombination, die insbesondere bei Kapitalanlegern großes Interesse weckt“, so Torsten Kracht, CSO der Instone Real Estate Group.



Auf einer Grundstücksfläche von rund 3.000 m² bietet das Revitalisierungsprojekt ein differenziertes Wohnungsangebot für alle Lebensphasen: vom Ein-Zimmer-Appartement über Zwei- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen bis hin zu Maisonette-Wohnungen. Alle Wohneinheiten verfügen über großzügige Balkone, Terrassen oder Loggien.