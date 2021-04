Instone startet Vertrieb von 142 Apartments in Rosenheim

Die Popularität eines Hochschulstandorts hängt nicht nur von den Studiengängen, sondern auch vom innerstädtischen Umfeld ab. Dem möchte Instone Real Estate in Rosenheim mit dem Bau von 142 Studentenapartments im neuen Stadtquartier Lokhöfe an der Münchener Straße Rechnung tragen. Die Baugenehmigung für das Studentenwohnhaus liegt vor, ab sofort startet der Vertrieb der 1-Zimmer-Apartments über die Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling. Baubeginn ist voraussichtlich im zweiten Quartal 2021.

