Baustart Ende 2026
Instone startet Vertrieb für „Stadtlicht“ in Leipzig
Instone Real Estate startet den Vertrieb für das energieeffiziente Wohnensemble „Stadtlicht“ in der Semmelweisstraße im Leipziger Zentrum‑Südost. In den ersten beiden Abschnitten entstehen 143 Eigentumswohnungen für Eigennutzer und Kapitalanleger, ergänzt durch eine Tiefgarage und ein umfassendes Energie- und Mobilitätskonzept. Die Baugenehmigung liegt vor, der Baubeginn ist für November 2026 vorgesehen.
Das Zentrum‑Südost zählt zu den dynamischsten innerstädtischen Wohnstandorten Leipzigs. Die unmittelbare Nähe zu Universität, Forschungseinrichtungen, Medien- und Gesundheitsclustern bildet eine stabile Nachfragebasis, die von einem wachstumsorientierten, überwiegend akademischen Umfeld getragen wird. Die ÖPNV-Anbindung, kurze Wege in die Innenstadt und die Nähe zu Grünräumen wie dem Friedenspark zählen ebenso zu den Standortmerkmalen wie ein begrenztes Neubauangebot.
„Mit ‚Stadtlicht‘ schaffen wir modernen, energieeffizienten Wohnraum in einer Nachbarschaft, die Wissenschaft, Kultur und kurze Wege verbindet“, sagt Saidah Bojens, Niederlassungsleiterin Berlin und Sachsen der Instone Real Estate Development GmbH. „Das Zentrum‑Südost spiegelt die Entwicklung Leipzigs besonders deutlich: ein junges, vielschichtiges Umfeld mit hoher Nachfrage und einer starken Präsenz von Universität, Forschung und Medien. Unser Projekt ergänzt diesen Standort um ESG-konforme Wohnungen, mit hoher Attraktivität für Eigennutzer und Kapitalanleger.“
Die 143 Wohnungen in den ersten beiden Abschnitten bieten Grundrisse für Ein- und Zweipersonenhaushalte sowie Drei- und Vierzimmerwohnungen. Jede Wohnung verfügt über einen privaten Außenbereich in Form von Balkon, Terrasse oder Loggia. Die Wohnungsgrößen orientieren sich an den Zentrum-Südost-typischen Haushaltstrukturen, die von Studierenden, jungen Berufstätigen und Beschäftigten aus Forschung und Kreativwirtschaft geprägt sind. Investitionen in energieeffizienten Wohnungsneubau können unter bestimmten Voraussetzungen steuerlich begünstigt sein, etwa durch die Kombination aus degressiver Abschreibung und zusätzlicher Sonder‑AfA nach den Regelungen des Wachstumschancengesetzes. Vestway, die von Instone initiierte Vertriebsplattform für private Kapitalanleger, bündelt diese Vorteile, den digitalen Marktzugang und Beratung in einem strukturierten Prozess.
Die ersten beiden Bauabschnitte werden im Effizienzhaus‑40‑Standard errichtet und erfüllen die Anforderungen für das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG‑Plus) sowie das NaWoh‑Zertifikat. Das Energiekonzept kombiniert Photovoltaik auf begrünten Dächern mit Luft-Wasser-Wärmepumpen und Fernwärme zur Spitzenlastabdeckung. Retentionsflächen unterstützen die Regenwasserbewirtschaftung und entlasten das Quartier bei Starkregen. Zwischen den Gebäuden entsteht eine verkehrsberuhigte, begrünte Mitte mit Spiel- und Aufenthaltsbereichen. Die Freiraumgestaltung geht in angrenzende öffentliche Grünflächen über und schafft ein ruhiges Wohnumfeld. Fahrrad- und Lastenradstellplätze, für E-Mobilität vorgerüstete Stellplätze in der Tiefgarage und kurze Wege zum ÖPNV ergänzen das Mobilitätsangebot.