Instone startet Vertrieb für „Stadtlicht“ in Leipzig

Instone Real Estate startet den Vertrieb für das energieeffiziente Wohnensemble „Stadtlicht“ in der Semmelweisstraße im Leipziger Zentrum‑Südost. In den ersten beiden Abschnitten entstehen 143 Eigentumswohnungen für Eigennutzer und Kapitalanleger, ergänzt durch eine Tiefgarage und ein umfassendes Energie- und Mobilitätskonzept. Die Baugenehmigung liegt vor, der Baubeginn ist für November 2026 vorgesehen.

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