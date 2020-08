Instone startet letzte Phase im Berliner Quartier Luisenpark

Quartier Luisenpark

© Instone Real Estate

Rund ein halbes Jahr vor der geplanten Fertigstellung Ende 2020 hat Instone die Vollvermarktung der Geschoss-Eigentumswohnungen im Quartier Luisenpark in Berlin-Mitte erreicht. An der Stallschreiberstraße auf dem ehemaligen Mauerstreifen entstehen insgesamt 414 Eigentumswohnungen, davon 28 Penthäuser, sowie eine quartierseigene Kita. Sechs Penthäuser, die derzeit noch zum Verkauf stehen, konnte der Wohnentwickler nun unter dem Namen „Penthouses Berlin-Mitte“ planmäßig in den Vertrieb geben.

.

Insgesamt realisiert der Wohnentwickler auf dem 19.000 m² großen Grundstück insgesamt 553 Eigentums- und Mietwohnungen. Für die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Howoge wurden unter anderem 139 Mietwohnungen im Rahmen des Berliner Modells der kooperativen Baulandentwicklung errichtet. Die Übergabe der überwiegend geförderten Mietwohnungen fand im Mai 2019 statt, bereits zwei Monate früher als ursprünglich vereinbart.



„Mit unserem Quartier Luisenpark entsteht ein modernes Stadtquartier, das einer breiten Bevölkerungsschicht attraktiven Wohnraum bietet. Es verbindet die Vorteile eines urbanen Lebensraums in zentraler Innenstadtlage mit der Erreichbarkeit zahlreicher Grünflächen miteinander und zeigt, wie innerstädtischer Wohnungsbau in Berlin funktionieren kann. Der hohe Vermarktungsstand bestätigt dies“, so Carsten Sellschopf, COO Nord-Ost Instone Real Estate.